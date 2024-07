À Chimay, des scouts font un camp "éco-responsable": "Nous avons décidé de faire quelque chose pour le futur de notre génération"

Les scouts ont installé leurs tentes, et cette année, l'accent est mis sur la gestion des déchets. De plus en plus de camps adoptent une approche éco-responsable, certains visant même le zéro déchet. Comment ces objectifs sont-ils atteints, et quelle est leur signification réelle?

Le plastique jetable a presque disparu, et la plupart des ingrédients sont achetés en vrac ou directement chez des producteurs locaux. Par exemple, le lait provient d'une ferme voisine, tout comme le pain et le fromage dégusté au déjeuner.

Oscar Baudrez, l'un des participants, exprime son enthousiasme : "Moi, ça me parle énormément parce que je trouve que c'est vraiment ultra-important pour notre futur avec tout ce qui est en train de se passer avec le dérèglement climatique, etc. Ce n'est pas très compliqué pour nous justement, c'est plus un bonus. Nous avons juste de la meilleure nourriture, de meilleure qualité."

Les défis pour les animateurs

Si la démarche est relativement facile pour les jeunes participants, elle représente un défi considérable pour les animateurs chargés de la cuisine.

Alexis Derouck, l'un des encadrants, explique : "Ici, du coup, tout notre stock est en vrac. C'est emballé dans des pots. Par exemple, nous avons une chiche de 3 kilos de pois. Nous avons aussi du riz en vrac. Pour les produits frais, c'est un peu plus complexe : il faut aller les chercher chez un producteur et les conserver dans un réfrigérateur situé dans une ferme. Cela demande plus de temps et entraîne davantage de trajets."