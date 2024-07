Arrêts sur Villages: Limbourg, terre d'histoire et de patrimoine

Notre série "Arrêts sur Villages" vous emmène aujourd'hui à Limbourg, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Aujourd'hui, son histoire se reflète dans son patrimoine et son architecture.

Une histoire qui se reflète encore aujourd'hui dans les murs du village où vivent plus de 3 000 Limbourgeois. Au-delà de sa beauté et de son architecture, la place du village est surtout un lieu de rencontres, de passages et de découvertes. Pour les touristes, c'est un émerveillement total. "On se sent comme replongé dans le passé", "J'adore, vraiment. Je ne me vois pas vivre ici parce que c'est un peu trop calme, mais j'aime beaucoup", peut-on entendre de la part des visiteurs.

Après une visite avec Sandra, rendez-vous maintenant avec Nicole. Ancienne boulangère du village, elle vit à Limbourg depuis plus de 50 ans. Et pour elle, une chose est sûre et certaine : elle ne quitterait ce village pour rien au monde : "Je ne quitterais certainement pas. J'espère y mourir", témoigne-t-elle.

"Place maintenant à un autre élément incontournable de Limbourg : l'immense tilleul, planté en... 1713. La légende raconte même que des condamnés à mort y ont été pendus. "C'est un arbre de justice, c'est le symbole de la liberté et de la fraternité. Et lui, il est toujours avec nous, 311 printemps plus tard", nous explique Sandra."