"On essaye de mettre en avant les expériences": une agence de voyage belge pas comme les autres propose un dépaysement "à faible impact carbone"

Réinventer le voyage de manière responsable, c'est l'objectif de l'agence Discovrent. Cette initiative belge propose une gamme de 78 activités, des circuits d'un à cinq jours qui séduisent un public de 25 à 50 ans avec le moins d'impact sur l'environnement.

Maxime Martens, co-fondateur, explique: "Avec notre agence, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est le nombre d'expériences vécues et pas le nombre de kilomètres parcourus (…) On essaye de faire du voyage à faible impact carbone. Vous ne partez pas très loin, vivre un sport d'aventure. On va choisir comme mode de transport comme ce n'est pas très loin, plutôt le train que l'avion."