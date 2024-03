Grand Entretien - pour François Gemenne, "La lutte contre le changement climatique n'est pas une question de tout ou rien"

• Les migrations dues au climat pourraient booster l'économie belge tout en posant des défis environnementaux et de gestion des ressources. Adaptation des politiques migratoires nécessaire. • François Gemenne critique la perception des migrations comme un risque évitable, plaidant pour une approche qui reconnaît leur rôle historique et structurel. • La migration est une réponse adaptative efficace au changement climatique, offrant des avantages économiques et sociaux, à gérer de manière humaine et réfléchie. • Nécessité d'une gouvernance mondiale des migrations et d'un partage de responsabilité entre pays émetteurs et récepteurs pour une gestion équitable et efficace des migrations climatiques.

François Gemenne : Actuellement, notre approche des migrations est empreinte d'une certaine myopie : nous les percevons comme un risque futur potentiellement évitable. Cette vision tronquée provient probablement de notre incapacité à intégrer pleinement la nature structurelle des migrations. Historiquement, l'environnement a toujours été un moteur majeur des mouvements de populations, influençant significativement la répartition géographique des êtres humains sur la planète. Tant que nous ne parvenons pas à assimiler cette réalité structurelle des migrations, elles demeureront un sujet mal compris et politiquement négligé, perçu comme une anomalie ou un problème à éliminer. Cette attitude conduit inévitablement à une résistance contre les migrations, plutôt qu'à leur gestion efficace et organisée. Il est donc impératif de transformer radicalement notre perception des migrations. Il existe de multiples exemples qui démontrent qu'il est possible de gérer et d'organiser les migrations de manière constructive, plutôt que de les subir comme des phénomènes irréguliers. Cette nécessaire évolution de perspective n'est pas seulement une question de politique, mais également de courage politique. La gestion des migrations, dans sa complexité et ses défis, doit être envisagée comme une part intégrante de notre réalité mondiale, nécessitant une approche réfléchie, humaine et stratégique.

Je suis d'avis que le système de quotas n'est pas la solution optimale pour gérer les migrations. Ce système ne tient pas compte des réalités géographiques et des aspirations propres aux migrants. Il est irréaliste de penser que tous les migrants peuvent ou veulent se diriger vers les mêmes destinations, notamment vers les pays considérés comme les plus responsables des facteurs déclencheurs de la migration. Il est essentiel d'établir un partage de responsabilité et de mettre en place une gouvernance mondiale des migrations. Le défi principal réside dans la perception actuelle de la migration comme un enjeu de souveraineté nationale, ce qui rend difficile la collaboration internationale pour développer des stratégies migratoires bénéfiques tant pour les pays de destination que pour les pays d'origine et de transit. Il est donc impératif de créer un véritable mécanisme de gouvernance mondiale. La migration est, par sa nature même, un phénomène qui requiert une approche collaborative et internationale. Une telle gouvernance permettrait non seulement de gérer plus efficacement les flux migratoires, mais également d'optimiser les bénéfices pour toutes les parties concernées.

Notre perception de la migration est souvent une vision négative, la considérant comme un échec ou une catastrophe qu'il faudrait absolument éviter. Cependant, les recherches sur le terrain révèlent une réalité bien différente : la migration peut s'avérer être une stratégie d'adaptation remarquablement efficace, surtout si l'on adopte le point de vue des migrants eux-mêmes. En adoptant cette perspective, on découvre que les migrations offrent aux individus la possibilité de diversifier leurs sources de revenus et de réduire la pression démographique sur des ressources de plus en plus limitées. Cette compréhension des migrations, loin de l'image traditionnelle de l'échec, révèle leur potentiel en tant que mécanisme adaptatif bénéfique pour les communautés. Lorsqu'elles sont bien organisées et gérées, les migrations ne sont pas seulement un moyen de survie, mais aussi une stratégie proactive permettant aux populations de s'adapter à des environnements changeants et de contribuer positivement à leurs nouvelles communautés d'accueil. Cette approche réévaluée des migrations souligne l'importance d'une gestion réfléchie et humaine, reconnaissant les bénéfices mutuels pour les migrants et les sociétés d'accueil.

Les migrations dues au climat, peuvent-elles être vues non pas comme un problème, mais comme une partie de la solution face au changement climatique ?

La relocalisation des populations est indubitablement une composante de la solution face aux défis posés par le changement climatique. Actuellement, un nombre considérable de personnes réside dans des régions hautement vulnérables aux impacts du changement climatique. Face à cette situation, certains pays ont déjà initié des démarches de relocalisation pour protéger leurs citoyens.

Un exemple frappant est celui de l'Indonésie, qui a pris la décision audacieuse d'abandonner sa capitale, Djakarta, au profit d'une nouvelle capitale, Nusantara, située sur l'île de Bornéo. Ce qui pourrait être interprété comme une réaction à une catastrophe nationale s'est transformé en un projet visionnaire, positionnant l'Indonésie à l'avant-garde du 21e siècle. Bien que ce projet puisse être sujet à critiques sous certains aspects, il symbolise une capacité à envisager et à mettre en œuvre des solutions d'avenir.

Il est indéniable que de nombreuses populations vivent aujourd'hui dans des zones extrêmement arides et vulnérables. La problématique essentielle réside dans la manière de relocaliser ces communautés de façon à leur offrir des alternatives viables et durables. Cette démarche ne se limite pas à un simple déplacement géographique, mais implique une réflexion profonde sur la construction d'un futur plus sûr et plus résilient face aux aléas climatiques.

Il faut reconnaître que, dans certains domaines, les pays de l'hémisphère Sud pourraient être en avance sur nous.

Quels sont les exemples de communautés qui ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour s'adapter au changement climatique ?

Des exemples de communautés s'adaptant efficacement au changement climatique se trouvent un peu partout, mais ils sont particulièrement notables dans les pays de l'hémisphère Sud. Cette situation nous invite à faire preuve d'humilité et à reconnaître que, dans certains domaines, ces pays pourraient être en avance sur nous. La raison en est qu'ils ont souvent pris conscience de leur vulnérabilité face aux changements climatiques plus tôt que les pays plus développés. Cette prise de conscience précoce de leur vulnérabilité est fondamentale, car elle représente la première étape indispensable vers une adaptation réussie.

Cette situation nous rappelle l'importance de l'apprentissage mutuel et de la collaboration internationale dans la lutte contre le changement climatique. Les pays de l'hémisphère Sud, confrontés de manière plus directe et plus précoce aux effets du changement climatique, ont développé des stratégies d'adaptation qui pourraient offrir des leçons précieuses pour le reste du monde. Reconnaître et valoriser ces approches innovantes est crucial pour une réponse globale efficace au changement climatique.



De quelle manière la technologie et l'innovation peuvent-elles aider à surveiller, prédire et gérer les flux migratoires liés au changement climatique ?

Les avancées dans le domaine de la gestion des migrations et des réponses aux catastrophes naturelles sont considérables, notamment grâce à l'utilisation innovante des données issues des opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, presque tout le monde possède un téléphone portable, y compris dans les pays de l'hémisphère Sud. L'analyse des données collectées, toujours dans le respect de l'anonymat, fournit des informations précieuses sur les mouvements de populations, en particulier lors de catastrophes naturelles.

Ces informations permettent une organisation et une allocation des secours beaucoup plus efficaces. Elles offrent une vue d'ensemble sur la formation des camps de réfugiés et les déplacements des populations, permettant ainsi une anticipation et une planification plus précises des interventions nécessaires. Parallèlement, les progrès en matière de modélisation des flux migratoires s'accélèrent, améliorant notre capacité à comprendre et à répondre aux dynamiques migratoires complexes.

Ces avancées, qui se font d'année en année, illustrent parfaitement comment les sciences progressent grâce à la technologie. L'exploitation des données de téléphonie mobile en est un exemple frappant, transformant notre capacité à répondre aux défis humanitaires et migratoires de manière plus informée et plus efficace.

Les droits des migrants climatiques sont-ils protégés dans le cadre juridique international actuel, et quelles améliorations sont nécessaires ?

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, le chemin vers un cadre international unifié pour la gestion des migrations et la protection des droits des déplacés environnementaux reste long. Cependant, des avancées notables ont été observées ces dernières années. En 2015, par exemple, 110 gouvernements ont adopté un agenda de réflexion, qui établit un ensemble de recommandations à l'attention des différents États. Ce document marque un pas en avant vers une approche plus coordonnée et plus globale des questions migratoires liées aux changements environnementaux.

Depuis 2016, nous avons également vu l'émergence d'une organisation internationale dédiée spécifiquement à la protection des droits des déplacés environnementaux : la Plate-forme sur les déplacements liés aux catastrophes. Basée à Genève, cette organisation reste encore relativement méconnue, mais elle joue un rôle crucial en offrant un cadre pour l'assistance et la protection des personnes déplacées en raison de catastrophes environnementales.

Ces développements sont encourageants, mais il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une gestion efficace et équitable des migrations environnementales à l'échelle mondiale. La poursuite des efforts pour sensibiliser à ces enjeux et pour renforcer la coopération internationale est essentielle pour faire face aux défis posés par les déplacements de populations liés aux changements climatiques et environnementaux.

Est-il possible de maintenir une perspective optimiste face aux défis imposés par le changement climatique ?

Il est absolument nécessaire d'adopter une politique volontariste face aux défis climatiques, plutôt que de céder au découragement. Pour illustrer cette idée, je me réfère souvent à la finale de la Ligue des champions de 2005 à Istanbul, opposant Liverpool à Milan. À la mi-temps, Liverpool était mené 3 buts à 0. Il est peu probable que l'entraîneur ait demandé à ses joueurs s'ils estimaient avoir encore une chance de remporter le match. Plus vraisemblablement, il les a exhortés à donner le meilleur d'eux-mêmes en deuxième mi-temps. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait : Liverpool a réussi à remonter le score et a finalement gagné aux tirs au but.

Cette situation sportive est une métaphore puissante pour notre lutte contre le changement climatique. Nous sommes, pour ainsi dire, à la "mi-temps" face à ce défi mondial. Bien que menés au score par les effets déjà visibles du changement climatique, nous devons redoubler d'efforts en seconde mi-temps. Cela signifie mobiliser toutes nos ressources, notre ingéniosité et notre détermination pour renverser la tendance. Nous avons encore la possibilité de changer le cours des choses, mais cela exige une action collective et résolue, sans perdre de temps.

Et donc, il n'est pas trop tard pour jouer cette deuxième mi-temps et gagner ?

La lutte contre le changement climatique n'est pas une question de tout ou rien ; il ne s'agit pas d'un problème binaire où nous serions confrontés à un succès ou un échec absolu. Au contraire, le changement climatique est un processus graduel, et cette caractéristique est essentielle à comprendre. Souvent, nous sommes tentés de percevoir la situation comme une simple question de chance, semblable à un lancer de pièce de monnaie qui atterrit sur pile ou face, ou comme une bataille à gagner ou à perdre. Or, cette vision manichéenne ne rend pas justice à la complexité et à la progression continue du changement climatique.

Chaque dixième de degré dans l'augmentation des températures mondiales compte et peut avoir un impact significatif sur notre environnement et notre vie. Il est donc crucial de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Chaque action, si minime soit-elle, contribue à un changement global et peut faire une différence significative dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette perspective nous encourage à la persévérance et à la détermination, même face aux défis apparemment insurmontables, car chaque effort compte dans cette bataille progressive pour un avenir durable.

Il est impératif de s'éloigner du récit dominant actuel qui présente souvent les migrations comme une menace ou un risque à éviter à tout prix.

Est-ce qu'il y a des innovations plus prometteuses que les autres qui pourraient aider l'humanité justement à s'adapter et à atténuer les effets du dérèglement climatique ?

Oui, les innovations technologiques jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Un exemple particulièrement marquant est celui des avancées dans le transport et le stockage de l'électricité issue des énergies renouvelables. Il y a encore peu, ces défis semblaient insurmontables, mais aujourd'hui, nous progressons nettement dans la capacité de transporter et de stocker l'électricité avec des technologies de batterie plus avancées. Cette innovation est significative et représente un pas important vers une meilleure exploitation des énergies renouvelables.

Toutefois, il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance des innovations sociales et démocratiques. L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat en France est éloquent. Malgré les critiques concernant l'application des mesures proposées, le processus lui-même a été une réussite démocratique notable. Cent cinquante citoyens, représentant un large éventail de perspectives, se sont réunis pour s'informer, délibérer et proposer des solutions face au changement climatique. Leur démarche, bien que non technologique, a démontré l'importance de l'engagement citoyen et de la réflexion collective dans la conception de politiques climatiques efficaces. En quelques mois, nous avons cent cinquante Greta Thunberg qui proposent des mesures très ambitieuses à la hauteur de la situation.

Cet exemple illustre que, parallèlement aux innovations technologiques, les innovations sociales et démocratiques sont tout aussi cruciales. Elles offrent de nouvelles façons d'aborder et de résoudre les problématiques climatiques, en mettant l'accent sur la participation citoyenne et la prise de décision collective. Ces deux types d'innovation, technologique et sociale, sont complémentaires et indispensables pour relever efficacement les défis du changement climatique.

Est-il possible de mieux sensibiliser le public aux enjeux climatiques tout en cultivant un esprit d'optimisme ?

La sensibilisation du public aux questions de migration liées au changement climatique nécessite une approche pédagogique approfondie. Il est impératif de s'éloigner du récit dominant actuel qui présente souvent les migrations comme une menace ou un risque à éviter à tout prix. Cette vision, teintée de xénophobie, est non seulement dangereuse, mais aussi contre-productive. Elle a contribué à renforcer une image négative des migrations, souvent associées à une crise ou une vague migratoire, principalement dans le but de sensibiliser le public et d'exercer une pression sur les gouvernements pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, cette stratégie a eu pour conséquence involontaire de renforcer une perception des migrations comme une menace significative pour nos sociétés. Il est crucial de repenser la manière dont nous communiquons sur ces sujets, en adoptant un discours plus nuancé et équilibré. Cette démarche implique de reconnaître et de valoriser le rôle des migrations comme une réponse adaptative et souvent positive aux défis du changement climatique, plutôt que de les diaboliser. Par une approche pédagogique renouvelée et plus empathique, nous pouvons contribuer à changer la perception du public sur les migrations, en mettant l'accent sur leur potentiel bénéfique et sur les solutions humaines et solidaires qu'elles peuvent apporter.

Et plus particulièrement, comment se comporte la Belgique, dans ce contexte ?

La Belgique, à l'heure actuelle, semble adopter une posture relativement passive face aux enjeux climatiques, entravée par des divergences régionales. Année après année, le pays peine à trouver un consensus entre ses trois régions, qui, malgré les apparences, partagent des proximités culturelles et économiques, surtout en matière de politique climatique. Cette incapacité à s'unifier au niveau national se traduit par une position affaiblie sur la scène internationale, en particulier lors des négociations climatiques.

Si la Belgique parvenait à mobiliser efficacement sa diplomatie, elle pourrait, à l'instar de petits pays comme la Norvège, la Suisse ou le Costa Rica, jouer un rôle plus actif et influencer les discussions internationales sur le climat. Ces pays ont démontré qu'il est possible de mener des initiatives ambitieuses et de former des coalitions significatives, même en étant une nation de taille modeste.

Le principal obstacle pour la Belgique réside dans son système fédéral qui, jusqu'à présent, semble limiter la capacité de ses ministres à s'engager pleinement et de manière unifiée dans les conférences sur le climat (COP). Il devient crucial pour la Belgique de surmonter ces défis internes et de s'organiser de manière plus efficace et cohérente. En le faisant, le pays pourrait non seulement renforcer son influence dans les négociations climatiques, mais aussi contribuer de manière significative à la lutte mondiale contre le changement climatique.

La Belgique a-t-elle pris conscience du danger auquel elle devra faire face avec le réchauffement climatique ?

Jusqu'à l'été des inondations en 2021, nous vivions dans un certain aveuglement par rapport à notre propre vulnérabilité face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Cet été-là a marqué un tournant brutal et soudain, révélant de manière indéniable notre impréparation face à ces phénomènes. Cette prise de conscience a été un moment clé, et j'espère sincèrement que nous en avons tiré des enseignements essentiels.

Cependant, un problème persiste : notre tendance collective à oublier rapidement les catastrophes une fois qu'elles ne sont plus sous les projecteurs. Cette amnésie collective pose un défi majeur : comment maintenir une prise de conscience et une mobilisation constante, même en l'absence d'une crise immédiate ? Il est impératif de garder en mémoire les leçons apprises et de les intégrer dans une stratégie à long terme pour mieux préparer nos sociétés aux défis futurs. Cela nécessite une attention soutenue et une volonté politique de ne pas laisser ces leçons s'estomper avec le temps.

Quelle est votre vision de l'avenir dans un monde où l'ingéniosité humaine est pleinement mobilisée pour faire face au changement climatique ?

L'orientation croissante vers une économie largement décarbonée est une tendance claire et positive. Le véritable enjeu réside dans la manière dont nous envisageons et présentons cette transition. Plutôt que de la percevoir comme une contrainte pesante et inévitable, il est crucial de la concevoir comme un projet porteur de sens et d'avenir.

Lorsque la décarbonation est perçue comme une contrainte, il existe une tendance naturelle à faire le strict minimum, exacerbant les divisions au sein de la société en raison de la perception d'une répartition inéquitable des charges et responsabilités. En revanche, si nous réussissons à transformer cette perception et à aborder la transition énergétique comme un projet unificateur et stimulant, elle peut devenir une force fédératrice, poussant chacun à contribuer activement et de manière positive.

L'objectif doit donc être de rendre cette transition non seulement acceptable, mais surtout désirable. Il s'agit de mettre en avant les avantages et les opportunités qu'offre une économie décarbonée : une meilleure qualité de vie, des innovations technologiques, des emplois durables, et une plus grande résilience face aux changements climatiques. En mettant l'accent sur ces aspects positifs, la transition vers une économie décarbonée peut devenir un projet enthousiasmant, rassemblant les individus et les communautés autour d'un objectif commun pour un avenir plus durable et harmonieux.