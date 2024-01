EXCLU RTL info : embarquez à bord du bateau qui parcourt la Méditerranée pour sauver des migrants

Le moment du départ

Lors du départ, on sent une atmosphère presque familiale dans l'équipe. Le temps passé sur le bateau a forcément renforcé les liens. Les membres de l'ONG enchaînent les rotations, parfois durant plusieurs mois. Si l'atmosphère est détendue, elle n'est pas moins sérieuse et précise. D'une part, parce que tous, à bord, savent pourquoi ils partent : sauver des vies humaines en mer Méditerranée. D'autre part parce que la vie sur un bateau de cette ampleur doit être professionnelle. "Au départ, tout le monde est excité de repartir en mer et c'est un peu l'effervescence", explique Céline Urbain, la coordinatrice du projet. On a beaucoup de choses à revoir pour être certains que toutes les équipes soient prêtes. On ne sait jamais ce à quoi on va être confronté dans les prochains jours. "On essaye de faire le maximum pour que chaque personne à bord sache quoi faire dans toutes les situations".

L'équipe est composée d'une quarantaine de personnes. Les marins, responsables de la navigation, et les membres de Médecins Sans Frontières. On retrouve toutes sortes de profils : des sauveteurs évidemment, mais aussi des coordinateurs, des médecins, infirmières, psychologues ou des médiateurs culturels.