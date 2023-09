La majorité des eaux usées est réutilisée en Espagne, mais en Wallonie… 0%: voici pourquoi

Pour faire face au manque d’eau, de plus en plus de projets sont mis en place en Europe pour réutiliser l’eau des égouts à des fins industrielles ou agricoles. En Espagne, par exemple, 10% de l’eau des égouts est réutilisée et dans certaines régions, ce taux monte à près de 100%. On en est très loin chez nous, surtout en Wallonie. Comment l’expliquer? Faudra-t-il bientôt réutiliser l’eau des égouts pour résister aux sécheresses à répétition?

"Toute l'eau qui peut être récupérée pour l'irrigation est bonne à prendre tant qu'elle est analysée, qu'il n'y a pas de danger pour la santé et que ce ne soit pas mauvais", explique José Peñalver. Cet Espagnol produit des abricots dans la région de Murcie, au sud-est de l'Espagne. L'eau qui irrigue ses abricotiers provient d'une station d'épuration. L'eau traitée est très précieuse pour cette région aride. "Les eaux usées ne dépendent pas de la météo, l'eau résiduelle que les villes et communes génèrent est constante, tout comme dans les champs. On peut dire que c'est une source d'eau supplémentaire, mais une source très stable et garantie pour l'agriculture", précise Carlos Lardin, responsable d'exploitation d'Esamur (organisme de gestion des eaux usées). Et pour cause, Murcie est l'un des champions européens de la réutilisation des eaux usées. Elle en réutilise 98%.

Qu'en est-il chez nous ?