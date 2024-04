Du plomb et de l'arsenic retrouvés dans le sang: quels sont les risques réels pour les voisins des broyeurs à métaux?

Les risques pour le plomb, on les connaît bien, le plomb a des effets infracliniques sur le développement du système nerveux central, mais ce sont des risques qui concernent essentiellement la vie fœtale et les jeunes enfants.

Pour l'arsenic, c'est le plus puissant cancérogène dans l'environnement, mais les risques de cancers ont toujours été décrits dans des populations fortement exposées via l'eau potable et également des populations qui vivaient autour d'industries polluantes, mais on n'est pas dans ce contexte ici, donc on n'est pas dans une situation aussi alarmante.