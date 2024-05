Le monde a franchi en 2023 le seuil de 30% d'électricité d'origine renouvelable: c'est une grande première

Le monde a franchi pour la première fois en 2023 le seuil de 30% de production électrique d'origine renouvelable, selon le centre de recherche sur l'énergie Ember.

Mondialement, les énergies renouvelables sont passées d'une part de 19% de la production électrique mondiale en 2000, à plus de 30% en 2023, sous l'effet de l'essor surtout du solaire mais aussi de l'éolien.

Ce taux aurait pu être plus important encore si la production hydro-électrique n'avait été à son plus bas depuis cinq ans, du fait de sécheresses en Chine notamment. Dans le détail, solaire photovoltaïque et éolien ont généré l'an dernier 13,4% de l'électricité mondiale (le reste des sources renouvelables venant surtout de l'hydroélectricité), contre environ 2% en 2010.