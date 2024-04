"C’est fantastique": avec plus de 800 sortes de tulipes, le jardin botanique Keukenhof offre un spectacle éblouissant

Un paysage digne d’une peinture impressionniste composé de centaines de tulipes, les fleurs emblématiques des Pays-Bas. Le parc Keukenhof, situé dans la commune de Lisse aux Pays-Bas, se pare de toutes les couleurs pour quelques semaines, pour le plus grand bonheur des touristes et visiteurs.

Depuis 1949, le jardin botanique Keukenhof offre un spectacle floral de 32 hectares, un plaisir des yeux éphémère qui fait la fierté des Hollandais. Avec près d’un million 400 milles visiteurs, cet espace vert accueille des touristes du monde entier, mais également des habitués comme Mieke.

Depuis quatorze ans, elle en connaît ses moindres secrets et ne se lasse pas de guider les touristes dans ce labyrinthe de couleurs. Bien que le parc soit beau et artistique, le principal objectif en reste la vente de bulbes : "C’est un but commercial, on veut vendre les bulbes. Les cultivateurs ont chacun un secteur dans le parc, il y en a cent en ce moment", affirme ainsi cette dernière.