Les voitures reconditionnées attirent de plus en plus de clients, mais sont-elles "la" solution afin de préserver l'environnement?

Les voitures reconditionnées connaissent un succès croissant en Belgique. Actuellement, ce marché est en progression de 13,5%. Il s'agit d'une véritable alternative environnementale qui séduit de plus en plus d'entreprises... Et de clients.

De plus en plus de Belges optent pour une voiture de seconde main, reconditionnée. L’avantage est, certes, financier, mais pas que. Les voitures reconditionnées se présentent également comme étant moins polluantes et plus respectueuse de l’environnement, mais est-ce vraiment le cas ?

Pour répondre à cette question, notre équipe s’est plongée au cœur de l’un des plus grands acteurs de voiture d’occasion du marché. Lorsqu’une voiture arrive au dépôt, la première étape consiste à établir un diagnostic détaillé, réalisé par des experts. Tout est passé au peigne fin : accessoires et spécification du modèle, analyse des éléments de la mécanique, …