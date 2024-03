"Les gens s’imaginent qu’il faut vivre dans une caverne": Paul émet deux fois moins de CO2 que la moyenne des Belges, voici comment il s’y prend

Aujourd’hui, chaque Belge émet, en moyenne 13,5 tonnes de CO2 par an. Pour oser espérer atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut avoir divisé par deux cette empreinte carbone d’ici 6 ans. Certains ont déjà adapté leurs comportements et "pèsent" environ 6 tonnes de CO2 par an. C'est le cas de Paul, voici comment il y parvient.