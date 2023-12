Les "réacteurs nucléaires du futur" ne produiront pas que de l'électricité: voici comment ils seront utilisés dans la stratégie belge

Les énergies renouvelables sont donc appelées à prendre de plus en plus de parts dans ce gâteau énergétique. Problème : on sait déjà, aujourd’hui que ce ne sera pas suffisant. Dans ce centre de recherche, on pense avoir trouvé une partie de la solution.

Marc Schyns, responsable du projet et ses collègues, développent un SMR, un "small modular reactor", petit réacteur modulaire en français. Il sera plus petit et produira moins d’énergie que les centrales nucléaires classiques : 300 MW maximum contre 1000 MW pour son grand frère. En revanche, il pourra être produit en série et installé en de nombreux exemplaires partout en Belgique.

"L'idée est de diminuer les coûts et d'arriver à u, prix d'électricité comparable, voire même inférieur à celui des grandes centrales", explique Marc Schyns. Le réacteur "made in Belgium" fonctionnera au plomb liquide. Une technologie qui pourrait lui permettre de produire bien plus que de l’électricité.

L'alternative : le plomb