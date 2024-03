Les températures qui grimpent devraient amener avec elles le retour des frelons: voici une technique naturelle pour s'en débarasser

Avec les températures qui radoucissent et le soleil qui revient, il y a comme un air de printemps, un retour des beaux jours, sur notre pays ! Ce printemps précoce, s'il se confirme, devrait s'accompagner du retour des frelons... et il y en a de plus en plus depuis quelques années.

Pour s'en débarrasser, le moyen le plus efficace, c'est d'injecter une poudre dans les nids, seulement, elle est très toxique. "Avec la pluie, le produit toxique peut se répandre dans l'environnement", explique Thierry Hance, biologiste et professeur d'écologie à l'UCLouvain. De nombreuses autres espèces pourraient alors être infectées. "C'est un produit qui va infecter le système nerveux de toute une série d'organismes comme des insectes, des amphibiens ou des oiseaux qui pourraient être en contact avec la substance".