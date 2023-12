"L'esprit des gens va vers un produit plus vert": 5 entreprises industrielles wallonnes vont recevoir des aides pour réduire leurs émissions de CO2

Dans un vaste domaine de 80 hectares, une usine de fabrication de ciment. Pour en produire 1,6 million de tonne par an, l’entreprise émet pour l’instant 1 million de tonne de CO2.

Parmi les principaux responsables, un gigantesque four, long de 220m. Les combustibles et la matière première dégagent d’importantes quantités de CO2. "On n'a pas le choix", dit Vincent Michel, directeur du programme "Go4zero" du cimentier Holcim. "L'industrialisation, l'urbanisation va continuer. Peut-être pas chez nous, mais dans d'autres pays. Il est nécessaire de rendre notre cadre bâti plus efficace au niveau énergétique, rénovez les infrastructures. Et pour se faire, il faut le béton. Il faut donc en faire un qui a une empreinte plus faible."