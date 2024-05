Pourquoi la reconversion d'anciennes friches en Wallonie n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les naturalistes

Avec des dizaines d'autres bénévoles, il parcourt les friches industrielles depuis des mois pour dresser une cartographie de la biodiversité. Plus de 3400 espèces végétales et animales potentiellement présentes. "On cherche à démontrer que les friches sont des zones d'accueil pour la biodiversité et que ce serait vraiment trop dommage de la bétonner", explique Géraldine de Monptellier.

D'anciens sites industriels à l'abandon, la Wallonie en compte des centaines. Des milliers d'hectares à réhabiliter. Des espaces au coeur du plan de redéploiement économique du sud du pays. Ce qui inquiète des naturalistes et des riverains.

On veut de la végétation