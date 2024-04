Records battus en 2023: les Belges brillent dans le recyclage des appareils électriques et électroniques

Recupel, une ASBL chargée de la collecte et du recyclage d'appareils électriques et électroniques, vient de publier ses derniers chiffres. En 2023, les Belges ont de nouveau battu des records, après une baisse exceptionnelle en 2022. Un total de 127 852 tonnes d'appareils électro usagés a été collecté, soit 11 kg par personne. "L'effet de nettoyage et de rangement dû à la pandémie a quelque peu ralenti en 2022. Combiné avec une crise énergétique et le début de la guerre en Ukraine, cela a fait baisser les volumes de collecte. Grâce aux nombreux efforts, tant des consommateurs que des entreprises ainsi que des partenaires avec lesquels nous travaillons, nous avons heureusement pu inverser cette tendance", précise Eric Dewaet, CEO de Recupel. Plus de 90% de ces appareils sont des appareils électroniques ménagers, le reste étant des appareils professionnels tels que de grands réfrigérateurs, des imprimantes professionnelles, des équipements de restauration, etc.

Les parcs à conteneurs : principaux points de collecte

Avec une part de près de 60 %, les consommateurs privilégient les parcs à conteneurs comme principal point de collecte. Les autres canaux de collecte comprennent les centres de réutilisation (5 812 tonnes), les collecteurs et recycleurs agréés de Recupel (8 339 tonnes) et du secteur de la distribution. C'est ici qu'il y a la plus forte augmentation par rapport à 2022. Une augmentation de la collecte de 18 % par rapport à l'année précédente a été réalisée via les magasins (supermarchés, magasins de bricolage, etc.) : de 25 944 tonnes en 2022 à 30 658 tonnes en 2023. Un consommateur peut remettre son appareil dans le magasin où il achète un nouvel appareil remplissant les mêmes fonctions. Pour les très petits appareils électro et les lampes, il peut également se rendre dans les points Recupel situés dans les supermarchés et les magasins de bricolage.