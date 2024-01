Un burger fabriqué grâce à des bactéries: voici peut-être l'alimentation du futur

Financées par la région wallonne, ces recherches ont permis de créer une nouvelle matière, une bactérie pourpre qui pourrait se retrouver bientôt dans nos assiettes. "Cette pâte est composée de bactéries, dont on s'occupe de la production et ce sont ensuite des collègues qui vont créer des burgers ou des pâtes à partir de cette pâte rouge", explique Manon Gilson, doctorante en microbiologie.

Cette dernière a goûté le produit : "Cela a un goût assez neutre", explique-t-elle. Pas très loin du boudin noir, selon certains. Rien qu’avec les résidus d’une seule sucrerie, on pourrait produire 300 millions de burgers et les recherches continuent pour trouver des aliments qui consomment moins d’eau et moins d’énergie fossile. "Cela ne veut pas dire qu'on va arrêter la viande ou les produits laitiers, mais qu'on a besoin de quelque chose de supplémentaire qui ait un impact environnemental moins important", note Baptiste Leroy, chercheur à l'UMons.

L’objectif est de créer un produit à un prix équivalent à celui de la viande et le moment venu, il faudra obtenir l’agrément nécessaire à sa commercialisation, avec le soutien d’un industriel.