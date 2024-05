Hué à Ajaccio et visé par des jets d'oeufs, Zemmour frappe une femme

En campagne à Ajaccio pour les élections européennes, le président du parti d'extrême droite Reconquête! Éric Zemmour a été visé par des jets d'oeufs lors d'une déambulation sur un marché samedi et le parquet a ouvert une enquête pour "violences en réunion".

Sur le marché, l'ancien candidat à l'élection présidentielle était attendu par une quinzaine de personnes qui l'ont traité de "facho" et lui ont crié "Pars d'ici!", Dégage!", selon un photographe correspondant de l'AFP. "Il y a eu des jets d'eau et des jets d'oeufs et une femme a tenté de le bousculer", a indiqué à l'AFP une source policière, précisant que "l'incident a été très bref".

Sur une vidéo de Corse-Matin, M. Zemmour réagit en semblant porter un coup à cette femme. "Elle arrive dans son dos, il ne sait pas qui c'est, si c'est un oeuf, un poing, un couteau, il se dégage, c'est un pur réflexe de légitime défense. A aucun moment, il n'a voulu frapper cette femme. L'agressé, c'est Eric Zemmour", a affirmé son entourage auprès de l'AFP.