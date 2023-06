Élevage: sortir les lapins des cages, "c'est l'avenir"

Installer des parcs plutôt que des cages, "je me suis dit +C'est l'avenir+", résume Guillaume Godard.

- "Rupture complète" -

Dans son bâtiment neuf, sans accès à l'extérieur, les lapins à l'engraissement disposent de 80% d'espace en plus par rapport au système conventionnel. Les enclos de plus de 15 m2 sont au ras du sol, et non à hauteur d'homme comme les cages.