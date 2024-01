Golfe de Gascogne: un mois sans pêche pour préserver les dauphins

Pour préserver les dauphins, les pêcheurs français et étrangers du golfe de Gascogne seront cantonnés au port pendant un mois à partir de lundi, une première depuis 1945, au grand dam d'une filière qui redoute la "casse sociale" malgré des indemnisations.

L'arrêt de la pêche pour les bateaux de plus de huit mètres et pour certains types de pêche, valable aussi en 2025 et 2026, laisse à quai 450 navires français.

Le Comité national des pêches (CNPMEM) a fustigé des "ONG extrémistes" défendant une espèce, le dauphin commun, "pas en danger dans le secteur" selon lui.

"C'est aberrant de stopper des entreprises comme ça, pendant un mois", s'indigne auprès de l'AFP Raymond Millet, marin-pêcheur à La Rochelle.