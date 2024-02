Grégory et Tiffany vivent tranquillement dans leur maison avec Oscar... un sanglier: seulement, est-ce bien légal?

Peut-on détenir et domestiquer un sanglier ? Drôle de question, mais elle mérite d'être posée puisqu'un couple de Chiny en province de Luxembourg a recueilli un marcassin il y a plus d'un an, qui a bien grandi. Aujourd'hui, le sanglier pèse 80 kg et il va encore grossir. L'animal vit pour l'instant... dans le salon de la maison. Est-ce cependant légal ?

Oscar, le sanglier, est très calme quand sa maîtresse Tiffany le gratte. Il est également un amateur de caresses mais ce qu'il aime par dessus tout... c'est grignoter et engloutir de grandes quantités de nourriture ! "Plus ou moins deux kilos par jour", note Grégory, le maître. "On lui donne des friandises, mais aussi des chicons, des pommes de terre, des restes... un peu de tout".

Grégory le découvre blessé à la suite d'une partie de chasse. Blessé, il n'était alors qu'un marcassin et le couple décide alors de le recueillir, sans intention au départ de le garder. "J'ai essayé de l'emmener dans une ferme pédagogique, mais on en pleurait tellement il hurlait. Une semaine plus tard, on m'a téléphoné en disant qu'il se laissait mourir de faim", note la maîtresse.