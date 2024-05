La rainette verte se reproduit en Wallonie pour la première fois en 40 ans

Réintroduite en Famenne et en Gaume en 2022 et 2023, l'espèce compte désormais plus de 100 mâles qui chantent à tue-tête chaque soir. Des rainettes accouplées y ont été observées. Et plusieurs pontes ont même été trouvées.

"L'an dernier, quelques mâles chanteurs avaient déjà été entendus, mais aucune reproduction n'avait été constatée", explique Aurélie Robise, volontaire chez Natagora. "Ce qui est assez normal dans la mesure où, si les mâles atteignent leur maturité sexuelle à un an, il faut au moins deux ans pour que les femelles ne soient aptes à se reproduire."