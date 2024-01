La société spécialisée dans la santé animale TheraVet se lance sur le marché allemand

La société spécialisée dans la santé animale TheraVet a annoncé mercredi le lancement commercial de son substitut osseux pour la chirurgie osseuse et l'ostéosarcome (Biocera-Vet) en Allemagne, soit "le plus grand marché de la santé des animaux de compagnie en Europe", se réjouit-elle.

Avec une population totale de 27 millions d'animaux de compagnie, dont 10,3 millions de chiens et 16,7 millions de chats, l'Allemagne constitue "le plus important marché des animaux de compagnie en Europe", se réjouit l'entreprise carolo. Portée par le nombre croissant de chiens de race croisée, la demande de produits et de services de santé animale en Allemagne "devrait augmenter de manière significative, avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 4,5% pour les 6 prochaines années (2024-2029)".