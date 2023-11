Un cormoran sème la terreur dans une réserve naturelle en Flandre: l'oiseau a un comportement mystérieux

Des ornithologues chasseurs d’images en ont été témoins."Il l’attrape par le bec et l’emporte sous l’eau. Il le noie. C’est un peu horrible à voir. Puis il le remonte et dès qu’il s’aperçoit qu’il est presque mort, il est avalé en quelques secondes", explique Francis Pattyn, ornithologue amateur.

Le cormoran est pourtant un oiseau pêcheur. Ce spécimen intrigue : pourquoi a-t-il changé de comportement et de régime alimentaire ? C’est un mystère. "Ce petit grèbe est un oiseau adorable. Quand vous le voyez nager, c’est une créature douce et inquiétante. Et en été, ses couleurs sont encore plus belles", souligne Francis Pattyn.

La cinquantaine de grèbes n’est pas en péril, même s’il en manque quelques-uns. Plus intéressé par ce qui flotte plus que ce qui nage, le cormoran vit ainsi depuis 2 ans. Certains l’ont surnommé le monstre de Gavers. "Un cormoran qui avale un grèbe, on peut le comparer à un lion qui attrape une antilope dans la savane. C’est le même comportement. C’est la nature, c’est comme ça", commente Ignaas Robbe, ornithologue de l’association Natuurpunt.

La nature suivra son cours sans intervention de l’homme.