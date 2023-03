Un nouveau vétérinaire aux zoos d'Anvers et de Planckendaele

Les zoos d'Anvers et de Planckendael accueillent un nouveau vétérinaire en la personne de Jonas Spruyt, qui s'est distingué pour le poste "le plus extraordinaire au monde", annonce mardi la Société royale de Zoologie d'Anvers. Âgé de 33 ans, il succédera à Francis Vercammen, qui part à la retraite après plus de 25 ans passés au service des animaux.