La moitié des Belges prêts à passer à la voiture électrique

Les Belges ne croient pas à la transition vers le 100% électrique. Cela n'arrivera pas avant 2035 pour un quart d'entre eux (24%), et même jamais pour 17% des sondés.

Plus d'un cinquième de la population (22%) reste dès lors très fermement opposée à l'acquisition d'une voiture électrique. Les principaux obstacles cités demeurent le prix (75%), le manque de bornes et la difficulté de recharger à domicile (42%), le manque d'autonomie (39%) et le scepticisme quant à la dimension écologique (32%). Un Belge sur cinq (21%) est également inquiet du risque d'incendie de la batterie.