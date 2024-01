L'électrification du parc automobile belge se poursuit avec les voitures de société

En 2023, 1.165.845 voitures ont été immatriculées en Belgique (+16,1% par rapport à l'année précédente), rapporte mardi Mobia, un partenariat des fédérations Traxio, Febiac et Renta. Si du côté du marché de l'occasion, les voitures thermiques - essence particulièrement - maintiennent leur main-mise, le marché du neuf voit de son côté l'essor de l'électrique s'intensifier.

Sur les 686.170 voitures neuves immatriculées l'an dernier (+7,3%), près d'une sur deux (48,4%) était électrifiée, dont 19,6% totalement électrique. Les moteurs thermiques séduisent de moins en moins, l'essence enregistre une baisse de 6,7% et le diesel de 7,6%. C'est le marché des voitures de société qui pousse la tendance, puisque ces véhicules représentent 67% des voitures neuves immatriculées, soit en leasing soit en achat propre. Jamais autant de voitures neuves - 324.475 - n'avaient été immatriculées par des entreprises, ce nouveau record se situe même près de 30% au-dessus d'une année "normale", précise Mobia.

Le marché de l'occasion s'est également bien porté en 2023, avec 689.170 immatriculations. Dans 89% des cas, l'acheteur était un particulier. Ici, les moteurs essence restent les plus populaires et représentent 54% des immatriculations (+1,1%), au détriment des moteurs diesel (35,6%, -4%). Les voitures hybrides (8,1%, en légère hausse) et 100% électriques (1,8%, +0,4%) restent marginales.