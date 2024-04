Près de 45.000 véhicules immatriculés au mois de mars en Belgique, selon la Febiac

Un total de 44.751 voitures neuves ont été immatriculées au mois de mars 2024, a indiqué mardi la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac). Bien que les chiffres mensuels soient en baisse, le premier trimestre 2024 enregistre les meilleurs résultats depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020.

Au niveau trimestriel, 135.140 véhicules neufs ont été inscrits entre janvier et mars 2024. Cela représente 3.656 de plus qu'au cours du premier trimestre de l'année précédente, soit une hausse de 2,8%.

Concernant les immatriculations de véhicules utilitaires légers, le mois de mars 2024 a aussi été difficile avec une baisse de 14,4% (6.018 véhicules) par rapport à la même période en 2023.

Les immatriculations d'utilitaires lourds ont timidement augmenté de 0,9% (+1 unité) pour les plus de 16 tonnes et diminué de 3,6% (-30 unités) pour les véhicules plus légers par rapport à mars 2023. Ces deux catégories enregistrent en revanche des résultats plus positifs sur le trimestre avec respectivement + 38,2% et +6,4% en comparaison avec le premier trimestre de l'année dernière.

Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs ont augmenté de 2,9% en mars et de 5,9% au premier trimestre de l'année, avec 6.691 véhicules. Il s'agit du meilleur résultat depuis 2019.