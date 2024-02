Les voitures électriques seront-elles un jour plus abordables? Voici la réponse d'un expert

Il y a de plus en plus de voitures électriques présentées, notamment lors du Salon de Genève. Ce phénomène ouvre la voie à une possible démocratisation de ce type de véhicules dans les années à venir, puisque le commerce des électriques restent aujourd'hui pour une clientèle privilégiée.

"On a actuellement plus de 100 voitures électriques différentes dans les différentes concessions en Belgique. Donc l'offre est vraiment en train de s'étendre", souligne Christophe Dubon, porte-parole de la FEBIAC. Ce qui entraînera à l'avenir une tendance vers des modèles plus abordables et accessibles à un public plus large. Le lancement de nouveaux modèles par les constructeurs laisse penser à une possible démocratisation des voitures électriques dans un avenir proche.