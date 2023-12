Un SUV... coupé? Que vaut le C40, la première voiture exclusivement électrique de Volvo?

La réputation de Volvo n'est plus à présenter, le géant Suédois proposant des voitures fiables et de bonne qualité depuis bien longtemps. À l'instar de tous ses concurrents, la marque scandinave s'est lancée dans la course à l'électrique.

Outre ce point étonnant, il faut constater que l'intérieur commence à être dépassé en termes de design. Quand on voit ce que proposent d'autres marques pour l'intérieur de leurs voitures électriques, on est en droit d'attendre un peu plus de Volvo.

Le premier sentiment, en s'asseyant dans la voiture, est positif. Les sièges sont confortables et la tenue du volant est agréable, bien que ce dernier soit un peu gros. En regardant autour de soi, on remarque rapidement le design intérieur très particulier. En effet, Volvo a mis une carte pour décorer l'intérieur.

Pour l'infodivertissement, Volvo propose un système développé conjointement avec Google. Les utilisateurs peuvent bénéficier des applications et services Google intégrés, tels que Google Maps, Google Assistant et peuvent télécharger leurs applications préférées grâce à Google Play. Le tout se gère depuis un écran de 9 pouces.

Des mises à jour sont proposées, mais n'ayez pas besoin de votre voiture pendant 1h30 avant d'accepter ! La mise à jour va bloquer le véhicule durant ce laps de temps.

L'expérience de conduite

Si Volvo pèche un peu sur le design intérieur, la marque reste fidèle à elle-même et sa voiture propose une expérience de conduite des plus agréables. La voiture tient bien la route et avale les kilomètres sans qu'on les sente passer. Pour ça, Volvo reste expert en son domaine.

Le système de sécurité de série est assez conséquent et démontre bien l'intérêt de la marque pour ce domaine : le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, le système anti-collision avec correction automatique de la trajectoire, l'alerte de franchissement de ligne ou encore détection des véhicules aux intersections avec freinage automatique

Point positif également pour la sono. La musique est bien répartie dans tout le véhicule et de bonne qualité avec des baffles Harman Kardon (dans la version la plus huppée).

À l'instar des places avant, la banquette arrière peut se vanter d'être confortable. Il y a juste assez de place pour qu'un adulte puisse s'asseoir sans être trop coincé (en-tout-cas si vous mesurez pas plus d'1m90).

Installé au volant, la visibilité est tout à fait correcte et permet d'avoir un regard attentif sur la route. Tout de même, la petite taille de la vitre arrière est un peu dérangeante. Un problème rencontré dans d'autres véhicules comme la Tesla Model 3 ou la Renault Espace dans une moindre mesure.

Motorisation

Le C40 est produite en deux versions : le "Recharge" et le "Recharge Twin". Le second modèle ayant l'avantage d'avoir un deuxième moteur qui booste sa puissance à 408 chevaux, contre 231 pour le Recharge.

Pour le Recharge, l'autonomie WLTP annoncée est de 486 km grâce à une batterie de 69 kWh. Pour recharger de 10 à 80% il faut compter 7 heures sur une prise 11 kW et seulement 32 minutes sur une borne 150 kW.

La version Twin possède une batterie plus grosse (78 kWh). Elle confère une autonomie WLTP de 548 km. Comptez 8h de charge sur une prise 11 kW et 40 minutes avec une borne de 150 kW.

Ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, nous n'avons jamais réussi à avoir un flux de 150 kW. Au mieux 134, sinon entre 105 et 125 kW. Comptez donc un temps de recharge supérieur à ce qui est annoncé.

Pour ce qui est des dimensions, ce 'SUV coupé' est long de 4,4 mètres, large de 1,87 m et haut de 1,57 m. Un gabarit qui le place en dessous de ce que propose d'autres marques, mais c'est à son avantage. La voiture reste néanmoins difficile à manœuvrer dans les parkings souterrains. L'axe de braquage pourrait être amélioré.

Le coffre arrière possède un volume de 413 litres, suffisant pour la plupart des utilisations. Une petite trappe en dessous du plancher est prévue pour ranger les câbles de recharge, par exemple.

En parlant de câbles, vous pouvez également les ranger dans un frunk à l'avant. Pour accéder à celui-ci, il faut néanmoins soulever tout le capot, comme si vous souhaitiez voir le moteur, ainsi qu'une deuxième trappe pour y accéder.

D'un point de vue purement esthétique, le C40 n'a pas à rougir, loin de là ! Avec son look, il se différencie fortement des autres SUV que l'on peut croiser sur la route. Les lignes de coupe sont simples mais efficaces et, vu de l'arrière, il en impose.

Prix

Le C40 est disponible en trois finitions, qui se différencient par l'équipement fourni. L'entrée de gamme, la Core, est fixée à 53.950 euros tandis que le modèle le plus complet, l'Ultimate, grimpe à 66.450 euros. La version intermédiaire, la Plus, se situe à 57.500 euros.

Au vu des équipements, la version intermédiaire s'impose largement comme étant le meilleur compromis. Par rapport à la version de base, elle propose plus d'aides à la conduite (avertissement de collision arrière, cruise control adaptatif...), plus de confort (volant et sièges chauffants, purificateur d'air) ainsi que le plaisir de quelques gadgets (éclairage au sol du logo depuis la poignée de porte). Tandis que la différence avec l'Ultimate ne se joue que sur des détails ou des accessoires dont on peut aisément se passer.

Des prix qui peuvent placer le crossover en concurrence avec le Honda CR-V, à la différence majeure que ce dernier est hybride. Pour un concurrent 100% électrique, on peut pointer la Tesla Model Y, qui est un peu plus imposante au niveau gabarit, mais qui coûte environ 10.000 euros de moins.