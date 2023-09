Guerre en Ukraine: la Belgique doit-elle envoyer ses F-16 ? La question divise

Même son de cloche chez l'expert en sécurité et défense, Xavier Tytelman. "Objectivement, c'est toujours cette question politique qui revient. On est sur un pays agresseur qui attaque un pays européen (L'Ukraine a déposé sa candidature d'adhésion à l'UE en 2022, NDLR) qui a déjà annoncé que les pays suivants seraient européens. (…) Donc il n'y a pas de questions, il faut absolument qu'on empêche l'Ukraine de perdre. Et le meilleur moyen de le faire, c'est en lui fournissant des avions".

Pour Luc Gennart, ancien commandant de la base de Florennes et Échevin des Voiries et de l'Équipement public, la question ne se pose pas. "C'est vrai que les avions sont comptés un à un, (…) mais il est indispensable, le plus vite possible, d'aider l'Ukraine. (…) Il faut un effort industriel important et donc il faut une volonté politique avant tout. Donc si la volonté politique est là, d'appuyer les forces ukrainiennes, la pression sera mise sur l'industrie pour fournir les pièces nécessaires", explique-t-il.

Dans les avis s'opposant à cet éventuel envoi d'avions, Nabil Boukili, député européen, opte pour plus de négociations plutôt qu'un envoi d'armes. Selon lui, cela ne contribuerait qu'à une escalade de la violence. "Avant de se poser la question technique de savoir si c'est possible ou pas, il faut d'abord se poser la question de si c'est une bonne idée de les envoyer ou pas. (…) Pour nous, envoyer des F-16 c'est une escalade, et ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre".

Enfin, autre chose pointée du doigt, mais cette fois-ci par Zenon Kowal, ancien conseiller spécial de l'ambassade d'Ukraine en Belgique, le retard que la Belgique a prise en aidant l'Ukraine. Il explique : "Pour les F-16, je dirai oui bien évidemment. (…) Au plus on tarde à livrer des armes à l'Ukraine, au plus on permet à la Russie de rester sur le terrain et de fortifier ses défenses. Si on avait aidé l'Ukraine beaucoup plus rapidement, les Russes n'auraient pas eu l'occasion d'établir des lignes de défenses, et la contre-offensive ukrainienne aurait pu être plus rapide et on aurait pu sauver plus de vies".

