Les Belges inquiets pour leur pouvoir d’achat à cause des mesures climat: "Je les comprends", répond la ministre fédérale du climat

D’après une étude de la Banque européenne d’investissement, 78% des Belges estiment que les mesures en faveur du climat vont dégrader leur pouvoir d’achat. "Les Belges doivent-ils avoir peur ?", demande Martin Buxant. "Oui absolument, je les comprends", répond la ministre du Climat. "La crise climatique, c’est la question sociale de ce siècle et l’un ne va pas sans l’autre", estime-t-elle.

Ce dimanche 3 décembre, Martin Buxant et Christophe Deborsu ont accueilli Zakia Khattabi dans "Les Puncheurs". La ministre fédérale Ecolo du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal s’est notamment exprimée sur les conséquences des décisions de la COP 28 sur le pouvoir d’achat des Belges.

Zakkia Khattabi souligne que la crise climatique est elle-même inéquitable puisqu’elle touche les gens de manière inégale : "Ce sont les personnes qui vivaient le long de la Vesdre qui ont été le plus touchées par les inondations, pas les villas quatre façades."

Risque de double peine

Selon la ministre du Climat, il existe un réel risque de "double peine": les personnes les plus impactées par la crise climatique sont aussi celles qui vont le plus payer pour ralentir le phénomène. "Je me suis employée à travailler pendant deux ans pour mettre dans quelques mois sur la table des différents gouvernements, mais aussi des différents partis politiques, les propositions qui ont fait consensus dans le cadre d'un plan."