Présence de PFAS dans l'eau de distribution: "La faute ne date pas de 2022, mais de 2018"

Il en était encore question ce dimanche sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. On apprend par l'un des invités, Jori Dupont (PTB), député wallon et membre de la commission environnement au Parlement de Wallonie, que ce problème date en réalité d'il y a 5 ans. "C'est la faute des autorités, mais la faute, c'est même plus tôt. Elle ne date pas de 2022, puisque nous-mêmes, en 2021, on vient avec ce rapport du Pentagone", dit-il.

C'est l'un des dossiers qui a beaucoup fait parler cette semaine: la présence de PFAS dans l'eau de certaines communes du Hainaut. Les PFAS, ce sont les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés. Ils sont utilisés par l'industrie dans de nombreux domaines: textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc. Ils sont aussi appelés "polluants éternels", car ils parviennent à résister dans l'environnement sur de très longues périodes. Cette persistance vient de la liaison carbone-fluor, l'une des liaisons les plus fortes en chimie organique.

Et de poursuivre: "Il y a la faute même avant: à partir de 2018, les autorités reçoivent les informations de la Défense. (...) C'est Di Antonio qui est ministre à ce moment-là. Puis en 2021, éclate ce scandale des 3M. Donc on se demande ce qu'il en est pour la Wallonie et on retrouve ce rapport du Pentagone, qui est totalement public. Et là, on voit qu'il y a un problème à Chièvres."

La société wallonne des eaux (SWDE) savait, depuis 2018, que l'eau de Chièvres contenait de la pollution. Et la Ministre Céline Tellier a reçu, en 2022, "des rapports toxicologiques du Service public de Wallonne, un avertissement de Zuhal Demir... Et elle ne réagit pas, puis elle se défend en disant que c'est la SWDE qui devait communiquer. C'est elle qui a les responsabilités, donc c'est elle qui a la compétences et elle est ministre de tutelle de la SWDE", s'insurge le député wallon PTB, qui se dit scandalisé par la situation.

Devait-elle prévenir?