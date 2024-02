72 armes à feu et 3.000 munitions saisies dans la propriété d'Alain Delon

Partager:

Soixante-douze armes à feu ont été saisies au domicile d'Alain Delon, qui les détenait sans autorisation, a annoncé mardi le parquet de Montargis (Loiret) alors que l'acteur, gravement malade, vit désormais sous protection judiciaire pour son suivi médical. Une perquisition a été menée jeudi dernier dans la propriété de la star de 88 ans à Douchy-Montcorbon (Loiret), à la suite d'un signalement du juge des tutelles, a expliqué le procureur de la République de Montargis Jean-Cédric Gaux, confirmant une information du Parisien.

Les enquêteurs y ont découvert un véritable arsenal: 72 armes, notamment de catégorie A (certaines armes à feu et les matériels de guerre) et B (les armes utilisées pour le tir sportif et celles utilisées en cas de risque professionnel), et plus de 3.000 munitions. Ils ont également constaté l'existence d'un stand de tir dans la propriété de l'acteur, grand amateur et collectionneur d'armes à feu. Il avait vendu sa collection - 76 lots, de la Winchester de la série "Au nom de la loi", offerte par Steve McQueen, au revolver du film "Soleil rouge"- aux enchères en 2014. Mais la star ne "bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu", souligne le procureur dans un communiqué.

La perquisition a eu lieu après une récente visite à Douchy du mandataire chargé de la protection judiciaire d'Alain Delon, qui a constaté à cette occasion que l'acteur possédait des armes. Une enquête pour dépôt d'arme illicite, acquisition et détention illicite d'arme de catégorie A, B et C a été ouverte, indique M. Gaux. -"Far West"-