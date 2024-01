Alain Delon, "extrêmement choqué du déballage médiatique", va déposer plainte contre son fils Anthony

L'icône du cinéma, 88 ans, "m'a indiqué être extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony, qui n'a qu'un seul but, nuire à la réputation de sa fille Anouchka, lui nuire, et atteindre la relation unique qu'il a toujours eue avec Anouchka", rapporte l'avocat.

L'acteur Alain Delon, "extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony", va déposer plainte contre lui, dénonçant des propos qui viseraient à "lui nuire" ainsi qu'à sa fille Anouchka, a annoncé son avocat Me Christophe Ayela jeudi dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dans un entretien à Paris Match publié jeudi, Anthony Delon indique que son père Alain est "affaibli" et "ne supporte plus de se voir comme ça, diminué".

Le fils Delon affirme aussi avoir déposé une main courante contre sa soeur Anouchka, lui reprochant de ne pas l'avoir informé que leur père aurait échoué à "cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022.

"Mais quel père pourrait supporter ça ?", a réagi la star, citée dans le communiqué de Me Ayela. Alain Delon "ne supporte pas l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile" et, "plus choquant" encore, "prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël", a rapporté l'avocat.