Alain Delon placé sous "curatelle renforcée"

Nouvel épisode judiciaire concernant la star internationale du cinéma français: Alain Delon, 88 ans et gravement malade, a été placé sous "curatelle renforcée" jeudi par le juge des contentieux de la protection de Montargis (Loiret).

Cette mesure a été "convertie en curatelle renforcée" à la suite d'une audience qui s'est tenue jeudi après-midi à huis clos au tribunal judiciaire de Montargis, selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, confirmant une information de plusieurs médias.

Concrètement, la "curatelle renforcée" "implique qu'il n'a plus une totale liberté de la gestion de ses biens et des décisions qu'il pourrait prendre et cela permet de gérer certains aspects médicaux qui le concernent", a ajouté cette source.

"Le parquet a saisi un médecin habilité pour avis et qui a saisi un juge" entraînant l'audience du jour devant le juge des tutelles dans le cadre d'une procédure civile, a-t-on appris auprès d'une source judiciaire.