Aux Etats-Unis, une chanson country exacerbe les fractures du pays

Quand Jason Aldean diffuse mi-juillet le clip de sa chanson "Try that in a small town", la polémique est instantanée aux Etats-Unis: accusé d'apologie de la violence et de sous-entendus racistes, le chanteur place la musique country au coeur d'un nouveau débat illustrant les divisions de la société américaine.

Les paroles de "Try that in a small town" ("Essaie ça dans une petite ville", ndlr), commencent par plusieurs descriptions d'actes violents. "Frapper en traître quelqu'un sur le trottoir", "insulter un policier, lui cracher au visage", ou encore "piétiner le drapeau, l'incendier", liste ainsi Jason Aldean.