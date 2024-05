Cinéma: règne animal et déclin humain dans la nouvelle "Planète des singes"

Lointain descendant du roman du Français Pierre Boulle paru en 1963, ce nouveau volet de la saga ramène l'Homme à l'état sauvage et le réduit au rang de spectateur impuissant des soubresauts du monde.

La théorie de l'évolution en terrain inconnu: dans "La planète des singes: le nouveau royaume", en salles mercredi, les humains ont perdu le langage et des primates doués de raison règnent sur Terre, avec des desseins plus ou moins pacifistes.

Dans ce futur indéterminé où la jungle a recouvert ce qu'il reste des mégalopoles, les primates ont la main, la parole et le pouvoir.

Les humains "sont un peu lents avec cette partie du corps", dit ainsi un chimpanzé en désignant son cerveau.

Laissé pour mort après l'attaque de son village, Noa va entreprendre un long voyage pour libérer les siens, réduits en esclavage près d'un immense paquebot échoué où Proximus César a installé son quartier général et ses rêves de grandeur.

Comme dans les récents épisodes de la franchise, la technologie de la "motion capture" --capteurs sur le corps et caméra fixée à l'avant du crâne-- permet aux acteurs d'imprimer mouvements et expressions aux chimpanzés, orangs-outans et autres gorilles, reconstitués ensuite numériquement.