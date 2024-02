Aya Nakamura sacrée artiste féminine aux Victoires de la musique

Cette artiste r'n'b qui cumule 950 millions de vues sur Youtube pour son tube "Djadja" n'avait reçu jusqu'ici qu'une Victoire de l'artiste la plus streamée.

La grand-messe de la chanson répare ainsi un oubli fâcheux avec cette Franco-Malienne, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, jusqu'ici snobée pour les trophées majeurs.

Soit une donnée statistique et non une reconnaissance artistique de la part de ses pairs et des professionnels de la filière musicale.

L'an passé, pour leur première édition, les Flammes, nouvelle cérémonie dédiée au rap et au r'n'b, avaient sacrée Aya Nakamura artiste féminine de l'année.

La chanteuse, qui a sorti l'année dernière son 4e disque "DNK", joue dans la cour des grands. Elle a livré un show interactif à la fin 2022 dans "Fortnite", blockbuster du jeu vidéo friand de ce genre de collaborations. Ce type de passerelles est réservé aux méga stars mondiales, comme le rappeur américain Travis Scott ou la vedette brésilienne du foot Neymar.