A Bayeux, Macron célèbre le général de Gaulle et la "renaissance" de la France

C'est dans cette ville du Calvados que le chef de la France libre, à peine arrivé d'Angleterre quelques jours après le débarquement allié sur les plages normandes voisines, vint affirmer l'autorité de l'Etat le 14 juin 1944, pour bien signifier aux Américains et aux Britanniques que le pays libéré devrait recouvrer immédiatement sa souveraineté.

Emmanuel Macron a célébré vendredi à Bayeux, au dernier jours des commémorations du Débarquement de 1944, le rôle du général de Gaulle et la "renaissance" de la France "universelle et fière" qu'il "incarne".

"Ici, sur cette place de Bayeux, dans l’après-midi du 14 juin, la voix du général de Gaulle salua la foule et par-delà la France et le monde", a déclaré le chef de l'Etat 80 ans plus tard.

"Cette voix, les Français la connaissaient. Voix de la France. Voix reconnaissable entre mille. Voix que les patriotes avaient appris à tenir pour celle de l’honneur", a-t-il ajouté. "Mais l'homme ils le découvrent": "à Bayeux, en juin 1944, une voix prend visage humain".

"Il incarne la renaissance. Ce jour-là, la France est là. Elle renaît", a lancé le président de la République.