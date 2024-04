Boubacar Boris Diop, écrivain du génocide des Tutsi et contempteur de la Françafrique

"Murambi, le livre des ossements" démarre par une résidence au Rwanda en 1998 à laquelle ce journaliste et auteur sénégalais participe avec une dizaine d'écrivains africains. Initialement réticent à l'idée d'écrire sur le génocide, il se fait happer par le sujet une fois sur place.

"J'avais tellement honte de moi, de mon ignorance, mais aussi honte en tant qu'être humain. (...) Chaque jour, on a tué 10?.000 personnes, pendant 100 jours", se souvient-il, interrogé par l'AFP. "Et moi, intellectuel, je dirigeais un journal privé au Sénégal. J'avais publié des romans. Et je n'avais rien vu."

Dans son livre sorti deux ans plus tard, les personnages sont victimes mais aussi bourreaux. Ils se croisent et se racontent avant ou après le génocide.

Les "cancrelats ne vont pas tarder à savoir qu'il ne faut jamais prêter de bonnes intentions à son ennemi", ricane à mi-ouvrage un milicien du régime extrémiste hutu au pouvoir, avant que des milliers de Tutsi ne soient exterminés dans une église. Au total, plus de 800.000 personnes périrent d'avril à juillet 1994.