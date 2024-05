La plateforme de streaming HBO Max disponible en Belgique le 1er juillet

Un accès anticipé sera possible dès le 11 juin mais le catalogue sera plus limité, certains titres n'étant disponibles qu'en anglais et en français. L'ensemble du contenu sera, lui, accessible le 1er juillet.

Outre les séries de la maison de production HBO (The Last of Us, The White Lotus, Euphoria...), la plateforme proposera également de suivre en direct les Jeux Olympiques de Paris.

Le lancement de HBO Max avait été annoncé pour cette année.

Les formules tarifaires vont de 5,99 euros par mois (avec publicité) à 13,99 euros mensuels (sans publicité et accessible sur quatre appareils). Un supplément sport à 5 euros par mois est également proposé.