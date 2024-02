Bouli Lanners président des Magritte 2024

Par trois fois lauréat du Meilleur film avec "Les Géants" (2012), "Les Premiers, les Derniers" (2017) et "Nobody Has To Know" (2023), le natif de Moresnet succède ainsi à Lubna Azabal, Thierry Michel, Pascal Duquenne, Patar et Aubier, Natacha Régnier, Virginie Efira, Marie Gillain, François Damiens, Emilie Dequenne, Yolande Moreau, Bertrand Tavernier et Jaco Van Dormael.

Ces productions ont en outre ramassé à elles trois pas moins de 12 statuettes.