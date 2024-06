Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur: Natacha Calestrémé en scène avec sa nouvelle approche du bien-être

Partager:

Avec plus de 600 conférences à son actif, Natacha Calestrémé se lance dans une tournée de spectacles qui vise à aider chacun à trouver sa place. Avec l'aide de Véronique Gallo, elle espère offrir à son public une expérience transformative unique, mêlant sérieux et humour.

RTL info : On vous connaît pour vos livres, notamment "La clé de votre énergie". Vous donnez aussi pas mal de conférences. Vous vous lancez maintenant dans une tournée de spectacles. Vous avez déjà donné combien de conférences dans votre carrière ? Natacha Calestrémé : Je dirais entre cinq et 600 à peu près, dont notamment 60 ans en Belgique.

Quelle est la différence entre les conférences que vous donnez et ce que vous allez proposer durant cette tournée ? J'avais envie d'upgrader mon niveau, de proposer aux personnes quelque chose de plus abouti. Je me suis attachée les qualités d'une Belge, Véronique Gallo, qui est extraordinaire parce qu'elle connaît mes protocoles. Elle connaît mon travail et elle a l'art de la mise en scène. Elle va m'aider à professionnaliser, à améliorer mon niveau. Surtout, j'avais envie de créer un déclic chez les gens, faire en sorte qu'ils arrivent dans un état et qu'ils repartent autrement, en leur donnant des clés. Comprendre que peut-être des blocages qu'ils ont dans leur vie sont en lien avec une forme d'auto-sabotage. Je vais essayer de leur faire comprendre et de leur donner des exercices pratiques sur place pour s'en libérer. À lire aussi "Les clés de votre énergie": quand conférence et spectacle se rencontrent pour une expérience inédite avec Natacha Calestrémé Quelle va être le rôle de Véronique Gallo D'abord ?

On se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux. Je suis allée la voir en spectacle et il y a eu quelque chose d'évident. J'ai dit que je cherchais quelqu'un pour avoir un regard sur la mise en scène. On a le même type d'humour et je pense qu'on peut traiter de choses sérieuses avec humour. Elle connaît mes protocoles et cela a été évident. Actuellement, nous travaillons vraiment sur l'écriture du spectacle. Vous allez également faire de l'humour durant ce spectacle ? Non, pas vraiment. L'humour, c'est une petite clé pour dédramatiser et faire passer les choses. Mais ce que je voudrais vraiment avec ce spectacle, c'est reconnecter les personnes avec elles-mêmes. Il y a quelqu'un que nous avons tous oublié depuis longtemps, c'est cet enfant intérieur en nous pour qui tout était possible, avant que les épreuves ne tombent sur lui. J'aimerais qu'à l'issue de ce spectacle, chacun puisse repartir avec cet enfant intérieur, pour qui tout est possible.