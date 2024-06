Le violoniste Dmytro Udovychenko remporte le concours musical reine Elisabeth 2024

La finale et la proclamation se sont déroulées au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en présence de la reine Mathilde, présidente d'honneur du concours, et de sa fille cadette, la princesse Eléonore.

Les Américains Joshua Brown et Elli Choi ont respectivement décroché les deuxième et troisième prix.

Six Américains, trois Coréens, un Japonais, un Kazakh et un Ukrainien s'étaient qualifiés pour la finale. Ils ont interprété durant celle-ci l'œuvre inédite et imposée de cette année, "Variations litaniques" du compositeur français Thierry Escaich, ainsi qu'un concerto de leur choix avec le Belgian National Orchestra dirigé par Antony Hermus.

Le concours musical reine Elisabeth de Belgique était dédié au violon pour la vingtième fois de son histoire. Septante candidats avaient été sélectionnés parmi 290 violonistes âgés entre 18 et 31 ans. Plusieurs candidats ayant dû renoncer à leur participation, ils étaient finalement 63 à concourir. Parmi eux, une Belge, Pauline van der Rest, qui n'a pas accédé à la finale de la compétition musicale.

Fondé en 1937, le Concours reine Elisabeth met chaque année une discipline différente à l'honneur. L'an dernier, lors de l'édition consacrée au chant, le baryton sud-coréen Taehan Kim avait remporté le premier prix pour sa performance.