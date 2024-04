"Civil war" mène la charge au box-office nord-américain

Le film choc "Civil War", qui s'alarme d'un effondrement de l'ordre public aux Etats-Unis, a pris la tête du box-office nord-américain dès son premier week-end d'exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Ce long-métrage du Britannique Alex Garland, qui met en scène Kirsten Dunst en photoreporter dans une Amérique en proie à une guerre civile et confronté à la sécession de la Californie et du Texas, a amassé 25,7 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, d'après cette source.