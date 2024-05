Plus de 27.000 spectateurs pour la 31e édition des Nuits Botanique

La Garden Party du 1er mai, initiée en 2023 et développée cette année, était l'un des moments forts du festival. L'intégration des œuvres monumentales du sculpteur Xavier Mary sur le site ont également marqué cette édition, tout comme le partenariat avec les Halles de Schaerbeek qui a permis au Botanique de retrouver une scène de plus 2.000 places à proximité de ses installations. Au total, plus d'une centaine d'artistes ont foulé les différentes scènes, parmi lesquels Lewis Ofman, Eloi, Timber Timbre, Aime Simone, The Paper Kites ou encore Jamila Woods.

"De beaux moments et de bons chiffres. Et tout cela avec la pire météo de ces dernières années et un record aussi malheureux qu'improbable d'annulations: neuf au total", résument les organisateurs.