Dans les coulisses du Cirque du Soleil à Bruxelles: Tomas et Thomas, anciens gymnastes, défient les lois de la physique

Tomas Thys, un Belge et Thomas Hubener, un Français, sont artistes "Acro Net" pour le Cirque du Soleil. Ils défient les lois de la pesanteur, tournoient, rebondissent, semblent s'envoler comme par magie… pour un résultat spectaculaire. Tout ça se passe sur scène. Quand les lumières se rallument et que les costumes à paillettes laissent place à de simples tenues de sport, la réalité de l'effort apparaît.

Notre compatriote a découvert la gymnastique à l'âge de 10 ans. Gymnaste de haut niveau, Thomas a remporté les Jeux olympiques européens de la jeunesse en 2009. Cinq ans plus tard, il s'est tourné vers la performance artistique. Franco Dragone avant le Cirque du Soleil. Aujourd'hui, il se définit comme "artiste, acrobate, athlète". "Ce n'est pas la même chose, on reste des athlètes, mais on n'a plus le côté compétitif", témoigne-t-il. Son collègue et homonyme Thomas Hubener partage son avis. Il a été gymnaste pendant 15 ans. "C'est vraiment une approche différente, il n'y a plus le stress de la compétition et du résultat. Tous les soirs, on monte sur scène et on fait la même chose, le seul résultat que l'on recherche, c'est de faire plaisir aux spectateurs", explique le Français.