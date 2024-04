La nouvelle entrée de la Maison Rubens ouvrira ses portes fin août

Le bâtiment contemporain a été conçu par le cabinet d'architectes Robbrecht et Daem. Situé Hopland 13, il évoque à la fois l'architecture italienne chère à l'artiste et une bibliothèque chargée de livres à chaque étage, clin d'œil à l'une de ses passions.

L'espace permettra de recevoir plus aisément les flux de visiteurs, mais sera plus qu'un espace d'accueil. Il abritera temporairement le célèbre autoportrait du maître flamand, l'une des pièces maîtresses de la Maison Rubens. Les curieuses et curieux y trouveront également la Rubens Experience, qui présente de manière immersive le personnage de Pierre Paul Rubens. La bibliothèque et le jardin historique seront en outre accessibles aux flâneurs pour un moment de quiétude.