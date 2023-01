Dans l'ombre écrasante de Nollywood, le cinéma nigérian indépendant cherche sa voie

Au rez-de-chaussée d'une imprimerie désaffectée, d'immenses tentures noires ont été dressées pour transformer un vieux plateau industriel du quartier populaire et artistique de Lagos Island, au Nigeria, en salle de cinéma improvisée.

Face à un écran géant, des centaines de chaises en plastique sont vite prises d'assaut par une foule de jeunes créatifs venus découvrir et encourager l'émergence de qu'ils appellent "la nouvelle vague" du cinéma nigérian.

La deuxième édition du festival S16, qui se tenait fin 2022 à Lagos, illustre le nouveau visage de cette génération de réalisateurs nigérians déterminés à s'affranchir des codes capitalistes de Nollywood, la très puissante industrie du cinéma au Nigeria, qui inonde le marché africain de comédies romantiques et blockbusters mélodramatiques, tout en brassant des centaines de millions d'euros.

"Nollywood propose avant tout du divertissement dans un but commercial", estime Abba T. Makama, réalisateur et co-fondateur du festival S16.

"Ici, nous voulons célébrer le cinéma comme un art, donner un coup de projecteur sur les nouvelles voix du cinéma indépendant et projeter des films que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les salles", précise-t-il.

Ce jour, les films projetés sont aussi underground que le décor: divers, innovants, politiques et pleins de charme. Balbutiants aussi.

C'est en 2016 que M. Makama fonde le collectif Surreal16 avec deux autres réalisateurs nigérians, C.J Obasi et Michael Omonua.

- Manifeste de 16 règles -

Désillusionnés par Nollywood et la profusion de comédies et autres films sur les mariages, omniprésents sur les écrans, le collectif veut diversifier la production et encourager un nouveau type de cinéma.

Il s'inspire alors du mouvement cinématographique Dogme 95, lancé par les cinéastes danois Lars Von Trier et Thomas Vinterberg qui, en 1995, s'organisaient pour résister à la prédominance des superproductions hollywoodiennes.

Comme eux, Surreal16 rédige un manifeste et édicte 16 règles et directives qui régiront désormais leur travail: pas de films sur des mariages, pas de mélodrame, pas de répliques ou personnages stéréotypés, pas de propagande religieuse ou de censure, etc.

D'autres prêtent à sourire, comme celle d'interdire les plans du célèbre pont de Lagos qui rejoint les quartiers aisés d'Ikoyi et de Lekki, que l'on retrouve dans quasiment chaque film de Nollywood tourné dans la mégalopole.